Киев 19 декабря. Украину, Россию и Белоруссию спасет лишь объединение в один мощный союз. Об этом в эфире YouTube-канала PolitWera заявил экс-офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Мулык.

Как отметил украинский военный, лишь триединство оградит Киев, Москву и Минск от экспансии и разворовывания внешними игроками.

«Спасет наши народы исключительно одно — это союз», — подчеркнул бывший сотрудник украинского ведомства.

По его мнению, де-факто Белоруссию, Украину, Россию может спасти только консолидация «на взаимовыгодных условиях и создание плотного взаимодействия». В противном случае, указал Мулык, «нас всех ограбят».

Напомним, отношения Киева и Москвы резко ухудшились в 2014 году после государственного переворота на Украине и начала гражданской войны в Донбассе. В апреле того же года Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией, сообщала «Газета.Ru».