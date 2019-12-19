Forbes включил пятилетнюю россиянку в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Вашингтон, 19 декабря. Американский журнал Forbes составил перечень самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. В топ-3 была включена пятилетняя девочка из Краснодарского края.

Отмечается, что аудитория каналов юной звезды насчитывает 107 миллионов подписчиков. Самые популярные из них — Like Nastya Vlog (42,3 миллиона подписчиков) и Like Nastya (15,2 миллиона подписчиков). Всего видеоролики россиянки посмотрели 42 миллиарда раз, сообщает АиФ.ru.

Согласно подсчетам издания, годовая прибыль блогерши составляет 18 миллионов долларов. Кроме того, с ее каналами сотрудничают большие компании, производящие продукты питания и игрушки, пишет «Газета Кемерова».

Как говорится в материале, девочка родилась с церебральным параличом и доктора боялись, что она никогда не сможет разговаривать. Родители не отчаивались и стали записывать различные успехи ребенка на камеру. На сегодняшний день видеоролики о ее традиционных занятиях, прогулках и играх выходят на семи языках.

Лидером рейтинга стал восьмилетний Райан Каджи — автор канала Ryan ToysReview, который приносит ему в год 26 миллионов долларов, сообщает «МИР24».