Палата представителей США выступила за импичмент Дональда Трампа. События дня. ФАН-ТВ

Палата представителей одобрила импичмент Трампа Дело об импичменте президента США наконец подошло к кульминации. Палата представителей Конгресса проголосовала за отстранение Дональда Трампа от своей должности. Американский лидер проходит по двум статьям: о препятствии работе конгресса и о превышении полномочий. Против Трампа выступили оппоненты из демократической партии — именно им принадлежит большинство в палате представителей. Так что теперь вопросом об импичменте президента займется уже Сенат США, а вот там большую часть мест занимают как раз сторонники Трампа (республиканцы). Что делает весьма маловероятным его отстранение, т.к. это потребует двух третей голосов американских сенаторов. Любопытно, что подобный случай — первый в США за последние 20 лет, со времен дела Билла Клинтона. Напомним, что сейчас поводом для возможного импичмента стало украинское досье. По версии демократов, американский лидер требовал у своего коллеги Владимира Зеленского найти компромат на Джо Байдена, вероятного противника Трампа на выборах 2020 года. Якобы взамен на военную помощь для Киева. Впрочем, сам Дональд Трамп это категорически отрицает.

Депутаты Рады начали потасовку из-за «земельного закона» Нешуточные страсти кипят и в Верховной раде, где прошли очередные дискуссии по скандальному «закону о земле». К согласию депутаты ожидаемо не пришли, и это вызвало потасовку. Дело в том, что представители «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» заблокировали работу аграрного комитета Рады — из-за того, что поправки к законопроекту рассматривались слишком быстро (по 30 секунд каждая). В итоге началась толкотня, и в ход едва не пошли кулаки. Хотя масла в огонь подливала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, она демонстративно бросала документы со стола. К слову, аграрный комитет, который возглавляет Николай Сольский от «Слуги народа», уже не первый раз становится рингом. «Поделить землю» силовым методом депутаты уже пытались на прошлой неделе. Видео той драки опубликовал сотрудник украинского кабмина Андрей Якобчук и подписал: «такого махача Рада давно не видела». Но теперь, похоже, видит его регулярно.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по визам Тем временем Генассамблея ООН приняла резолюцию по визовому вопросу. Организация призвала отказаться от практики невыдачи виз дипломатам. В частности, речь идет о событиях сентября, когда в Нью-Йорке стартовала очередная сессия генассамблеи. Однако власти США без объяснения причин отказали во въезде 18 российским дипломатам. Это едва не поставило под угрозу работу нашей делегации. Новая резолюция призывает выдавать визы своевременно, и, если в будущем этого не произойдет, подобные дела могут отправить на рассмотрение в арбитраж.