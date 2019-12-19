Украинских военных обучат боевым действиям в условиях города

Львов, 19 декабря. В Львовской области приступили к строительству специального комплекса, на котором украинских военных будут учить вести бой в городских условиях, сообщает издание «АрмiяInform» со ссылкой на замначальника управления боевой подготовки главуправления подготовки ВСУ Владислава Пономарева.

По словам Пономарева, город-полигон уже готов в минимальном объеме, на нем будут проходить обучение от 8 до 12 батальонно-тактических групп. Каждое подразделение будет проходить практику в течении двух недель, а каждая прибывающая на восстановление боеспособности бригада будет обучаться вести боевые действия в городе.

Пономарев подчеркивает, что последующее финансирование учебного комплекса уже согласовано с начальником Генеральный штаб вооруженных сил Украины. Сообщается, что пока полигон поход на поселок городского типа, но туда планируется добавить новые объекты, включая шахту, гостиницу, торговый центр и банк.

С 31 октября по 4 ноября 2019 года на полигоне вооруженных сил Украины проходили тактические учения с боевой стрельбой из ЗРК «Бук М1», С-300ПТ. МИД Российской Федерации выражал обеспокоенность в связи с военными учениями вблизи российской границы.

В конце ноября 2019 года ВСУ провели танковые учения в Донбассе. Как сообщает ВСУ, цели военных маневров заключается в поддержке высокой степени готовности к реагированию на возможный танковый прорыв противника. Тренировки проводятся регулярно для того, чтобы подразделения не растеряли навыки, объясняют украинские военные. Они подчеркивают, что угроза танкового прорыва существует всегда.