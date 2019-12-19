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МЧС РФ направило в Донбасс автоколонну с новогодними подарками

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МЧС РФ направило в Донбасс автоколонну с новогодними подарками

Москва, 19 декабря. Автоколонна МЧС России с новогодними подарками и медикаментами  отправилась в Луганскую и Донецкую области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«В Донецкую и Луганскую области будут доставлены новогодние подарки и медикаменты общим весом более 110 тонн», — цитирует представителя МЧС РИА Новости.

Автоколонна проследует к границе на пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк» для прохождения в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов необходимых таможенных процедур.

Предыдущая автоколонна МЧС РФ с гуманитарным грузом прибыла в регион 12 декабря. Жителям Луганска и Донецка доставили более 435 тонн детских продуктовых наборов и медикаментов.

По данным министерства, МЧС РФ за год доставило жителям Донбасса свыше 5,3 тысячи тонн гуманитарных грузов. 

Источник: РИА Новости
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