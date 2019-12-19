Киев назвал желающие присоединиться к «нормандскому формату» страны

Киев, 19 декабря. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что США, Канада, Великобритания, Польша и Европейская комиссия официально высказывают желание участвовать в «нормандских» переговорах. С заявлением министр выступил в эфире одного из украинских телеканалов.

«У нас есть очень большое желание и поддержка со стороны Канады. У нас есть такое же желание и поддержка со стороны Польши. Неоднократно проявляла интерес Европейская комиссия», — заявил Пристайко.

Министр уточнил, что «официальное желание» участвовать в переговорах также высказывают США и Великобритания.

В нормандский формат в настоящее время входят Россия, Украина, Германия и Франция, в таком составе он существует с 2014 года.

Очередная встреча «нормандской четверки» состоялась 9 декабря в Париже. На саммите Украину впервые представил президент Владимир Зеленский. Несмотря на разногласия по ряду вопросов, участникам переговоров удалось достичь соглашения по обмену удерживаемых лиц и по некоторым другим вопросам. Ожидается, что следующая встреча в этом формате пройдет спустя четыре месяца.

Через несколько дней после саммита член ПАСЕ Ульрих Оэмэ предложил привлечь представителей Донецкой и Луганской народных республик к диалогу «нормандской четверки», сообщает «Газета.ру». Политик отметил, что намерен инициировать рассмотрение этого вопроса на уровне Совета Европы. Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции «Альтернатива для Германии» назвал представителей ДНР и ЛНР «важным участником» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.