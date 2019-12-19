В Биробиджане скончалась воспитатель детсада, помогавшая эвакуировать детей

Биробиджан, 19 декабря. Воспитательница детсада в Биробиджане Еврейской АО, который был эвакуирован из-за сообщений о минировании, скончалась, сообщают в местной мэрии.

Ранее поступала информации о массовой эвакуации детских садов из-за сообщений о минировании на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае было эвакуировано 70 детских садов, в Еврейской АО — 12 учреждений.

«После того, как поступили сообщения о минировании детских садов № 5, 24, 29, 31, 43 и 48 Биробиджана, работники учреждений приступили к эвакуации воспитанников. Воспитателю детсада № 24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось», — сообщают в мэрии Биробиджана.

В мэрии Биробиджана отмечают, что женщине было 73-года. Как сообщают очевидцы трагедии, она почувствовала себя плохо, когда помогала эвакуировать детей.

Как уточняют городские власти, в общей сложности было эвакуировано 12 детских садов, из которых три уже проверены. Спецслужбы не обнаружили в них опасных или подозрительных объектов. Учреждения вернулись к работе.

Медицинские работники устанавливают причину гибели сотрудницы детского сада.