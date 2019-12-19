Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

В Биробиджане скончалась воспитатель детсада, помогавшая эвакуировать детей

54
0 Оставить комментарий

В Биробиджане скончалась воспитатель детсада, помогавшая эвакуировать детей

Биробиджан, 19 декабря. Воспитательница детсада в Биробиджане Еврейской АО, который был эвакуирован из-за сообщений о минировании, скончалась, сообщают в местной мэрии.

Ранее поступала информации о массовой эвакуации детских садов из-за сообщений о минировании на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае было эвакуировано 70 детских садов, в Еврейской АО — 12 учреждений.

«После того, как поступили сообщения о минировании детских садов № 5, 24, 29, 31, 43 и 48 Биробиджана, работники учреждений приступили к эвакуации воспитанников. Воспитателю детсада № 24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось», — сообщают в мэрии Биробиджана.

В мэрии Биробиджана отмечают, что женщине было 73-года. Как сообщают очевидцы трагедии, она почувствовала себя плохо, когда помогала эвакуировать детей.  

Как уточняют городские власти, в общей сложности было эвакуировано 12 детских садов, из которых три уже проверены. Спецслужбы не обнаружили в них опасных или подозрительных объектов. Учреждения вернулись к работе.

Медицинские работники устанавливают причину гибели сотрудницы детского сада.

Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров