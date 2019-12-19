Косачев рассказал о цели процедуры объявления импичмента Трампу

Москва, 19 декабря. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал целью инициированной демократами процедуры объявления импичмента президенту США Дональду Трампу стремление не допустить его до власти во второй раз.

«Нет сомнений, что запущенная демократами процедура импичмента Дональду Трампу — это не про отстранение его от власти, а про недопущение его к власти во второй раз», — рассказал Косачев.

По его мнению, процедура стала самоцелью, так как для объявления импичмента демократам потребуется не менее двух третей голосов сенаторов. Политик напомнил, что республиканцы в верхней палате Конгресса занимают 53 места из 100 и легко могут блокировать попытку «свергнуть» Трампа, даже если у них самих хватает претензий к своему кандидату.

Конгрессменам нужна максимальная шумиха, выдвижение все новых и новых обвинений и «обсасывание» всевозможных деталей, подчеркнул Косачев. Парламентарий заявил, что считает ироничным выдвижение обвинений в злоупотреблении властью, так как он не помнит президента США, который был бы ограничен в действиях так же, как Трамп.

«У него больше проблем с «употреблением» власти, чем со злоупотреблением ею, но демократов это не смущает: они вынуждены идти ва-банк, и выжмут из «импичмент-шоу» максимум», — предположил сенатор.

Ранее палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент Трампу, сообщает «Газета.ру». Поддержало импичмент парламентское большинство в лице представителей Демократической партии США, члены Республиканской партии выступили против.

Голосование проходило по двум статьям: «превышение полномочий» и «воспрепятствовании деятельности конгресса». Большинство палаты представителей конгресса США проголосовало за импичмент Трампу по обеим статьям.