Суд обязал Киркорова продать квартиру из-за долгов

Москва, 19 декабря. Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к поп-певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на продажу апартаменты исполнителя по стартовой стоимости более чем в 193 миллиона рублей. Решение суда доступной на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Таганский суд обязал эстрадного певца и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» выплатить 779 тысяч евро (около 54 миллионов рублей) задолженности, штрафов и процентов по кредиту. При этом изначально представители латвийского банка требовали взыскать с ответчиков более 3,3 миллиона евро (почти 230 миллионов рублей).

Из решения суда следует, что взыскание обращено на заложенное по кредитному договору имущество Киркорова — квартиру — путем продажи с публичных торгов. На торги уйдут также вся установленная в жилище бытовая техника — духовка, кофемашина и четыре кондиционера.

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский подтвердил наличие у певца долгов по кредиту.

«Действительно, был кредит. И Филипп Бедросович его благополучно выплачивал, пока два года назад банк не закрылся. И деньги не могли переводиться на счета банка, потому что он просил переводить их на какие-то третьи лица. А это очень опасно. Естественно, кредит перестал обслуживаться», — объясняет ситуацию юрист.

Как сообщает Добровинский, представители Филиппа Киркорова теперь ждут постановление суда, в котором будет указано, на какой из счетов надо будет перевести долги и проценты. Однако при этом, адвокат Киркорова не упомянул в своем комментарии решение Таганского суда о продаже недвижимости Киркорова на торгах.