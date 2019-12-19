ВМФ РФ и ВМС Сирии завершили первые совместные учения в Средиземном море

Тартус, 19 декабря. ВМФ России и ВМС Сирии завершили первые совместные учения в средиземном море.

Как сообщает руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, все цели учений были успешно достигнуты. По словам Юлдашева, в ходе отработки маневров применялись нестандартные способы и тактические приемы, в том числе меры по обману противника.

Начальник службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБС) базы Тартус Максим Заболоцкий отмечает высокую слаженность действий военнослужащих обеих стран.

«Условия выполнения задачи военнослужащих России и Сирии были сложными и напряженными, но при совместных и умелых слаженных действий мы справились с задачей», — заявил начальник РХБС базы Тартус.

Он подчеркивает, что согласно легенде военных учений, условные террористы применили отравляющее химическое вещество по территории пункта базирования. Военнослужащие провели индикацию вещества, оповестили войска о химическом заражении, обозначили на месте границы зараженного участка. Подразделение армии САР успешно провело дегазацию места.

Совместные военные учения России и Сирии начались 16 декабря. В ходе тренировок были задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы «Хмеймим», ракетные катера и тральщики ВМС САР.