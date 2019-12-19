Трамп назвал голосование за импичмент «политическим самоубийством» демократов

Вашингтон, 19 декабря. Президент США Дональд Трамп назвал голосование по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента в Палате представителей Конгресса «политическим самоубийством» Демократический партии. С соответствующим заявлением американский лидер выступил перед сторонниками в штате Мичиган в среду.

«Бездельники-демократы <...> открыто выражают свою глубокую ненависть <...> к американским избирателям. Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Вы видели мои рейтинги за последние несколько недель? Это безумие», — заявил Трамп.

По словам президента США, голосованием демократы «пытаются аннулировать голоса десятков миллионов» патриотов США. Трамп выразил уверенность, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси по итогам выборов 2020 года лишится места в Конгрессе.

Глава Белого дома подчеркнул, что не беспокоится о своих дальнейших перспективах, так как убежден в собственной невиновности.

«Это всегда хорошо: когда ты не сделал ничего плохого, а против тебя начинают импичмент», — заключил Трамп.

Ранее палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает RT. Итоги голосования были разделены по партийной принадлежности — парламентское большинство в лице представителей Демократической партии США поддержали импичмент, а члены Республиканской партии выступили против.

Голосование проходило по двум статьям — «превышение полномочий» и «воспрепятствовании деятельности конгресса». Большинство палаты представителей конгресса США проголосовало за импичмент Трампу по обеим статьям.