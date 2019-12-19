В Раде подсчитали потери Украины в случае прекращения транзита российского газа

Киев, 19 декабря. Потенциальные потери украинской экономики в результате прекращения транзита российского газа будут составлять 2% ВВП, заявил депутат украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Сергей Левочкин.

По данным Левочкина, за последние шесть лет Украина заработала на транзите 14 миллиардов долларов.

«За последние шесть лет, с 2014 года, Украина транзитировала 474 миллиарда (кубометров газа. — Прим. ФАН) и заработала на этом 14 миллиардов долларов. Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов — приблизительно два с половиной миллиарда долларов в год», — заявляет украинский депутат.

Как утверждает Сергей Левочкин, расчетный размер украинской экономики составляет 154 миллиарда долларов. Утрата денежных средств от транзита убавит от ВВП страны 2%.

«Возможное непродление транзитного контракта — это абсолютный экономический нонсенс», — считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь»

Однако Левочкин выражает надежду, что президент Украины Владимир Зеленский в итоге проявит волевые качества и решит вопрос с транзитом.

Ранее руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что вероятность подписания нового соглашения по транзиту с 1 января 2020 года, близка к нулю. На что глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что возможности еще не упущены.