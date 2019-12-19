МЧС подсчитало количество отправленной в Донбасс гумпомощи за 2019 год

Москва, 19 декабря. МЧС РФ за год доставило жителям Донбасса свыше 5,3 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом заявили в пресс-службе министерства.

«В 2019 году автоколонны МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области более 5,3 тыс. тонн гуманитарной помощи», — цитирует представителя МЧС России ТАСС.

Последняя в уходящем году 96-я автоколонна направилась в Донбасс в четверг. В регион доставят более 110 тонн гуманитарных грузов, в том числе медикаменты и новогодние подарки.

МЧС России направляет жителям Донецкой и Луганской народных республик гуманитарную помощь с 2014 года. В Донбасс доставляют медикаменты, предметы первой необходимости и продукты питания. В общей сложности в регион было отправлено более 85 тыс. тонн грузов гуманитарной помощи.