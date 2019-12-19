Диетолог рассказала, кому категорически запрещено есть сливочное масло

Москва, 19 декабря. Людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний категорически запрещается употреблять в пищу сливочное масло, сообщает врач-диетолог Елена Соломатина. Она подчеркивает, что причина запрета — повышенное количество холестерина в продукте.

Сливочное масло также не рекомендуется употреблять людям с атеросклерозом, с острым панкреатитом, с камнями в желчном пузыре и людям, у которых есть проблемы с лишним весом.

Диетолог подчеркивает, что само по себе сливочное масло не является вредным и полностью ограждать себя от него не нужно. Помимо холестерина масло содержит и витамины, поэтому употреблять его стоит умеренно. По словам Соломатиной, дневной нормой сливочного масла для взрослого человека является от 20 до 30 граммов, а для детей — не более 10 граммов.

«Сливочное масло — это лидер среди продуктов по содержанию витаминов группы А и D. Тем более в зимний период, когда не хватает солнца и наши кости ослабевают, масло компенсирует дефицит этих микроэлементов. Оно улучшает зрение, обновляет иммунную систему, кожу, ногти, а также волосяной покров. Еще продукт позволяет поддерживать в нормальном состоянии нервную систему», — делится информацией специалист.

Также Елена Соломатина посоветовала подходящий заменитель сливочного масла для тех, кому требуется полный отказ него. Как утверждает диетолог, подходящим заменителем станет жирная рыба или масла растительного происхождения. По ее словам, печень трески может заменить витамин D, а витамин А можно получать из каротиноидов.