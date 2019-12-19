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Кардиолог предупредила россиян об опасности аномально теплой зимы

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Кардиолог предупредила россиян об опасности аномально теплой зимы

Москва, 19 декабря. Врач-кардиолог Наталья Насибуллина пердупредила, что температурные аномалии несут опасность для здоровья россиян, и рассказала, как пережить слишком теплую зиму.

По словам эксперта, изменения погодных условий плохо переносят люди, страдающие бронхиальной астмой, заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Температурные аномалии также могут навредить аллергикам, метеозависимым россиянам и людям с пониженным артериальным давлением.

«Симптоматика следующая: появляются мигренозные боли, одышка, чувство нехватки воздуха. Аллергики тоже испытывают проблемы со здоровьем. При температурных скачках у них снижается уровень лейкоцитов в крови, что и вызывает аллергические реакции, а также обостряются инфекционные осложнения и простудные», — сообщила Насибуллина в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Вероятные магнитные бури также могут вызвать сбои в функционировании желез внутренней секреции. Кроме того, возможны нарушения сна, изменение обмена веществ, появление неврозов и хронической усталости.

Чтобы защитить организм во время аномального тепла, врач советует аккуратно закаляться, больше гулять, регулярно питаться и соблюдать режим сна.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» аномально рано показались одуванчики, подснежники, экзотические магнолии и морозники. По мнению специалистов, цветение растений в декабре оказалось возможным из-за теплой температуры, которая может побить 133-летний рекорд.

Источник: Вечерняя Москва
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