Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа по двум статьям

Вашингтон, 19 декабря. Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье «превышение полномочий», свидетельствуют итоги голосования.

Итоги голосования были разделены по партийной принадлежности — парламентское большинство в лице представителей Демократической партии США поддержали импичмент, а члены Республиканской партии выступили против. По первой статье импичмента «за» отдали голос 230 человек, учитывая одного независимого депутата, «против» — 197 человек, включая двух демократов. Один человек воздержался от выбора, это была претендентка на номинацию в кандидаты на пост президента США от демократической партии Тулси Габбард.

Голосование проходило по двум статьям — «превышение полномочий» и «воспрепятствовании деятельности конгресса». Большинство палаты представителей конгресса США также проголосовало за импичмент Трампу по статье «воспрепятствование конгрессу».

После процесса голосования дело перейдет в Сенат, который будет проводить судебный процесс над Дональдом Трампом. Для отстранения президента США от выполнения своих функций требуется 2/3 голосов сенаторов. Однако в Сенате большинство составляют уже члены республиканцев, и выносить импичмент действующему президенту они не намерены.

Демократы обвиняют Дональда Трампа в задержке одобренной конгрессом военной помощи Украине. По их мнению, президент США хотел сначала получить от украинского коллеги услугу в виде начала расследования против политического оппонента Трампа Джо Байдена. Как утверждают члены Демократической партии, Дональд Трамп тем самым нарушил конституцию страны и превысил свои должностные полномочия. Республиканцы все обвинения в сторону Трампа опровергают. Действующий президент США называет процедуру импичмента «охотой на ведьм», и заявляет о своей невиновности, так как просто требовал от украинского правительства противодействия коррупции.