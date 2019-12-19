Репродуктолог рассказал, в каком возрасте женщине следует рожать первого ребенка

Москва, 19 декабря. Член-корреспондент РАН, врач-репродуктолог, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская заявила, первого ребенка лучше рожать до 35 лет, так как у женщин репродуктивная функция ограничена возрастным фактором.

«Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше», — сообщила Краснопольская в интервью РИА Новости.

Репродуктолог отметила, что, как и практически во всех развитых странах, в России растет проблема бесплодия. По словам эксперта, это связано с изменением репродуктивного поведения.

Врач напомнила, что в XIX веке женщина «неоднократно беременела, рожала, кормила». В наши дни она «по разным причинам» сперва получает образование, обеспечивает материальное положение, делает карьеру и уже потом задумывается о детях.

Краснопольская подчеркнула, что репродуктивная функция у женщин ограничена возрастным фактором и шансов наступления беременности с возрастом становится меньше, а риск различных заболеваний в случае зачатия увеличивается.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Фонд общественного мнения и Агентство стратегических инициатив провели опрос и выяснили желаемое количество детей в семье. Большинство респондентов (41%) заявили, что хотят воспитывать двоих детей, троих детей готовы иметь 30% опрошенных. Как минимум четверых детей хотели бы завести 15% участников опроса.

Иметь только одного ребенка готовы воспитывать 6% респондентов, вовсе не собираются обзаводиться потомством 3% опрошенных.