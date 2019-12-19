Депутаты Рады подрались на заседании аграрного комитета

Киев, 19 декабря. В ночь с 18 на 19 декабря нардепы Верховной рады от партий «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Оппозиционная платформа — За жизнь» заблокировали работу аграрного комитета Рады, после чего произошла драка с участием оппозиционеров и парламентариев из пропрезидентской партии «Слуга народа».

Комитет, возглавляемый депутатом от «Слуги народа» Николай Сольский рассматривал поправки об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения — их порядка четырех тысяч.

Оппозиция выступила против того, что поправки рассматривались слишком быстро — на каждую было отведено около 30 секунд. Помимо этого, парламентарии посчитали, что процесс голосования по поправкам проходил некорректно, так как было неясно, сколько членов комитета и как они проголосовали.

«Сейчас здесь пытаются продать нашу родину. Мы держим оборону, чтобы хоть как-то пытаться противостоять этому безумию, которое уничтожит будущее наших детей», — говорит депутат от «Оппозиционной платформы» Нестор Шуфрич, призвав жителей страны «подниматься и останавливать безумие»

После драки комитет объявил перерыв. В 00.42 по московскому времени возобновил работу. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сказала, что «все, что здесь сейчас происходит, ее партия будет оспаривать в суде». Экс-премьер-министр Украины сослалась на то, что работа была продолжена с наступлением следующих суток, при этом заседание комитета 19 декабря запланировано на 9.00 по московскому времени. Исходя из этого, как убеждена Тимошенко, все решения, принятые после 00.00 являются незаконными.