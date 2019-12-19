Ирина Шейк снялась в образе «советской работницы» для японского Vogue

Токио, 19 декабря. Модель Ирина Шейк опубликовала фотографию обложки японской версии журнала Vogue, на которой предстала в необычном образе. Изображением супермодель поделилась в соцсети Instagram.

Многим пользователям образ Шейк напомнил «советскую работницу». Модель была одета в белую рубашку, и туго перетянутый черным ремнем темно-синий плащ с лацканами. Дополнительное сходство с советской модницей придавали массивные золотые серьги и черная косынка.

Подписчики Шейк сразу начали обсуждать наряд модели и сравнивать его с рабочей униформой в СССР. Однако мнения пользователей быстро разошлись.

«Черный пролетариат. Надо либо платок убрать, либо плащ, но сама модель шикарна», — отметила @kraytornataly.

«Такое впечатление, как будто Ирина на уборку овощей собралась. Не очень», — прокомментировала @svetlananurumova.

«Это что, форма повара в дорогом ресторане?» — поинтересовался krasko.andrey.

«Не то, что ваши Гаги», — заключил revolution_che.

«Это фото на журнал «Работница»?» — в шутку предположила @elenafedorova149.

«Красивая комсомолка», — написала @liliana_provost.

Англоязычные пользователи не увидели намека на советское прошлое и восхищались изящным образом модели.

Ирина Шейк не первый раз вызывает споры смелыми нарядами. Ранее модель выложила в Instagram ролик, в котором прогуливается по улице в одном нижнем белье. Из верхней одежды на девушке лишь черная лакированная куртка.

В комментариях звезда отметила, что это ее «уикенд-стиль» — без штанов и юбки. Подписчики модели тут же заявили, что американский актер Брэдли Купер, который некоторое время встречался с Шейк, после просмотра данного видео, вероятно, пожалел о расставании.