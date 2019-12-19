В Хабаровске массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования

Хабаровск, 19 декабря. Более 40 детсадов были эвакуированы 19 декабря в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за сообщений о минировании.

«Сообщения о минировании детских садов в Хабаровске стали приходить утром в четверг. Количество детских садов, получивших сообщение, меняется, но на данный момент их 35, дети и персонал были эвакуированы», — сообщает представитель хабаровской мэрии.

Он подчеркнул, что дети развозятся по ближайшим школам и административным зданиям, либо передаются лично в руки родителям.

В администрации Комсомольска-на-Амуре также подтвердили наличие сообщений о минировании.

«С утра было эвакуировано уже 9 детских садов. Детей переводят в соседние школы, чтобы они не были на морозе. Администрация города выделила теплые автобусы», — передает слова источника РИА Новости.

В силовых структурах Хабаровского края тоже подтверждают информацию о массовом минировании дошкольных учреждений. К детсадам приехали взрывотехники, кинологи, спасатели и автомобили «скорой помощи».