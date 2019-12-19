США обратили внимание на усиление сотрудничества РФ и КНР в Арктике

Вашингтон, 19 декабря. США зафиксировали возрастающую активность в Арктике, в том числе усилившееся взаимодействие России и Китая в регионе, сообщает командующий ВМС США в Европе и Африке, адмирал Джеймс Фогго.

По его словам, полярная шапка отступает, и это происходит уже в течении определенного времени, что открывает возможности для торговли и туризма в Арктике.

«Этот регион становится все более активным. КНР и РФ больше сотрудничают в Арктике. И я советую Российской Федерации подумать над этим, потому что я не уверен, что интересы Китая — это одновременно и интересы России, и наоборот», — заявил командующий ВМС США в Европе и Африке.

Фогго отметил, что Америка рассматривает текущее положение в мире «соперничество великих держав: США с Россией и Китаем». Исходя из этого, Вашингтон настроен на усиление американского флота, в том числе и количественно.

«Больший приоритет отдается Китаю, то есть деятельности в Западно-Тихоокеанском регионе. Но существует также значительная заинтересованность в Арктике, интерес в том, чтобы ситуация в Арктике оставалась спокойной», — говорит Фогго.

Также американский военачальник затронул и введенные Россией правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути (СМП).

«РФ сделала определенные заявления, что если вы используете СМП, то нужно за 45 дней запрашивать разрешение, а также отправляют на борт российских лоцманов. Мы, как правило, не склонны делать подобные вещи, потому что мы рассматриваем СМП в качестве транзитного коридора, на нем должна быть свобода судоходства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву», — заявил Джеймс Фогго.

В марте 2019 года правительство России установило новые правила прохода иностранных военных судов по СМП, согласно которым военные корабли обязаны уведомить РФ о своих планах за 45 суток, а также в обязательном порядке допускать на свой борт российских лоцманов. Если не будут соблюдены указанные требования, то судам может быть отказано в проходе, а в случае несанкционированного движения по СМП Российская Федерация оставляет за собой право применять «чрезвычайные меры».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Россия намерена развернуть над Арктикой противовоздушный купол при помощи ракетных систем С-400.