В сенате США нашли новый способ «наказать» Россию за Крым и Донбасс

Вашингтон, 19 декабря. Сенатор-республиканец Роджер Уикер внес в сенат США законопроект о противодействии «нарушениям» Россией религиозной свободы на Украине, который касается ситуации в Донбассе и Крыму.

Автор инициативы предлагает на законодательном уровне закрепить обвинения в «нарушении» религиозных свобод в Донбассе и Крыму. На основании отчета Госдепа США и «других сообщений» в документе утверждается, что власти якобы притесняют крымских татар-мусульман, христиан-протестантов, Украинскую греко-католическую церковь, непризнанную большинством церквей Православную церковь Украины и запрещенную на территории России, признанную экстремистской организацию «Свидетели Иеговы».

Уикер предлагает обязать президента США учитывать это при решении вопроса о том, является ли РФ «вызывающей особую обеспокоенность» в области религиозных свобод страной. Такой статус принимается на основе американского закона о международной религиозной свободе и предусматривает введение ряда ограничительных мер, в том числе запрет на торговые отношения с правительством страны и предоставление кредитов.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении комитета по международным отношениям сената США. Он будет передан на голосование в случае утверждения в комитете, после чего должен будет получить одобрение палаты представителей и подпись президента США. Документ укладывается в общую политику американских законодателей по введению разнообразных санкций против России на долгосрочной основе и призван «наказать» Россию за Крым и Донбасс, пишет РИА Новости.

Ранее сенаторы Рон Джонсон и Тед Круз предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseasс о риске «сокрушительных и фатальных» американских санкций за прокладку трубопровода «Северный поток — 2», сообщает «Газета.ру». Авторы послания предупредили компанию и ее акционеров, что оборонный бюджет США принят для того, чтобы остановить работу прокладчика по «Северному потоку — 2» немедленно.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.