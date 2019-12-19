ЕП рекомендовал ЕС создать стратегию по «устрашению и сдерживанию» России

Брюссель, 19 декабря. Европарламент подготовил доклад о выполнении общеевропейской политики в сфере обороны и безопасности, в котором дает рекомендацию выработать «долгосрочную стратегию» Евросоюза по отношению к Российской Федерации, предусматривающей ее «сдерживание» и «устрашение».

Ежегодный доклад комитета по иностранным делам ЕП, в котором оценивается проведение внешней политики Евросоюза, будет внесен на рассмотрение на пленарной сессии в январе 2020 года.

«Европарламент призывает к активизации усилий по укреплению устойчивости Евросоюза и его государств-членов и к созданию долгосрочной стратегии ЕС в отношении РФ, которая строится на трех столпах — устрашения, сдерживания и трансформации», — написано в докладе ЕП.

Также в докладе идет речь о том, что РФ является «непосредственным источником гибридных и обычных угроз безопасности для Евросоюза и его государств-членов и активно стремится подорвать европейское единство».

Это не первая попытка Европарламента ужесточить политику Брюсселя по отношению к Москве. В марте 2019 года уже была принята резолюция, где было сказано, что «в настоящих обстоятельствах РФ больше не может быть «стратегическим партнером» ЕС».

На данный момент Европейский союз руководствуется в отношениях с Российской Федерацией пятью принципами: полное следование Минским соглашениям, улучшение отношений с восточными партнерами, укрепление внутренней устойчивости Евросоюза, в частности, с учетом энергетической безопасности, необходимость избирательного взаимодействия с РФ, в том числе, по внешнеполитическим вопросам, готовность оказывать поддержку российскому гражданскому обществу.

11 декабря 2019 года, президент РФ Владимир Путин осудил резолюцию Европарламента за попытки исказить правду о Второй мировой войне, и за уравнение СССР с нацистскими агрессорами, пишет «Газета.ру».