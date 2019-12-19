Финский журналист рассказал, чем его поразили российские железные дороги

Хельсинки, 19 декабря. Финский журналист Эркка Микконен поделился впечатлениями от путешествий по железным дорогам России и рассказал, чем его поразили российские поезда. Статью Микконена публикует Yle.

«Особенно хорошо путешествовать на поезде в России. В великой державе железных дорог на поездах преодолевают большие расстояния. Персонал железных дорог создает атмосферу старого мира», — отметил журналист.

По его словам, в поездах о пассажирах заботятся проводники, а россияне во время путешествий готовы завязывать новые знакомства.

Микконен написал, что «раз за разом» поражается точности российских поездов, которые независимо от погодных условий ходят по графику.

Автор материала сообщает, что проехал по России и ряду других стран тысячи километров. Путешествие на поезде из Санкт-Петербурга в Ниццу (Франция), по его словам, стало на всю жизнь запомнившейся поездкой.

«Поезда помогли мне прочувствовать дальние расстояния», — поделился с читателями Микконен.

Ранее сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева выступила с предложением оборудовать специальные места для курения в российских поездах дальнего следования, сообщает RT. Выделить для курящих людей предлагают вагон или тамбур.

Беклемищева подчеркнула, что принятый Государственной думой закон о возвращении в российские аэропорты мест для курения является «шагом в правильном направлении», но, по ее словам, не стоит ограничиваться только аэропортами.