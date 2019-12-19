ДНР назвала «саботажем» позицию Украины по обмену пленными на переговорах в Минске

Минск, 19 декабря. Позиция Киева в ходе переговоров в Минске по вопросу обмена пленными является саботажем – с таким заявлением выступила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе состоялся в Минске в эту в среду. В ходе заседания контактной группы обсуждался вопрос обмена пленными между Украиной и народными республиками Донбасса. Однако сторонам не удалось прийти к консенсусу. В ЛНР и ДНР обвинили в таком исходе переговоров украинскую сторону.

«Прошедшие переговоры на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе касались подготовки договоренностей по вопросам обмена удерживаемых лиц. К сожалению, можно констатировать, что позиция украинской стороны – это саботаж всех рекомендаций, прописанных на прошедшем 9 декабря саммите «нормандской четверки» в Париже», — сказала журналистам Морозова.

Она подчеркнула, что неконструктивная позиция киевской делегации привела к фактическому срыву тех рекомендаций, которые были выработаны на заседании «нормандской четверки» в Париже, пишет «Газета.ру».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.