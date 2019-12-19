Симоньян посоветовала самораспуститься отвечающим за свободу слова в Европе организациям

Москва, 19 декабря. Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала европейским правозащитным организациям, отвечающим за свободу слова, «самораспуститься», если эстонское правительство не будет удержано от угроз в адрес журналистов Sputnik Estonia.

18 декабря 2019 года стало известно, что сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и пограничной охраны страны уведомления с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не разорвут трудовые отношения с головной организацией — МИА «Россия сегодня». Обосновываются эти агрессивные действия санкциями, введенные Европейским союзом в 2014 году против ряда физических и юридических лиц, сообщают «Известия».

«Приехали. В Эстонии официально угрожают посадить наших журналистов, если они до Нового года не уволятся. Если власти этой страны не остановят, то ОБСЕ, ЕСПЧ и кто там еще в Европах отвечает за свободу слова советую самораспуститься», — пишет Симоньян в своем Telegram-канале.

В пресс-службе МИА «Россия сегодня» действия эстонской стороны назвали произволом и пообещали обратиться во все международные организации с требованием дать оценку беспрецедентному случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права работников СМИ на осуществление профессиональной деятельности.

Власти прибалтийских стран не в первый раз создают препятствия деятельности российских СМИ. МИД России отмечал, что действия Эстонии, Латвии и Литвы могут быть скоординированными. Как заявляют в российском МИД, случаи с притеснением СМИ в Прибалтике «наглядно демонстрируют, чего на деле стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».