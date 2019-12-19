Исследование показало, чего опасаются американцы в 2020 году

Нью-Йорк, 19 декабря. Нью-йоркская организация «Совет по международным отношениям» представила 12-й ежегодный доклад «Обзор приоритетных проблем, которые можно предотвратить». Из него следует, что американцев волнуют не гипотетические сценарии военной конфронтации стран НАТО и России или потенциальный военный конфликт из-за острова Тайвань, а киберугрозы и теракты.

«Из 30 потенциальных проблем, перечисленных в нынешнем исследовании, лишь две считаются маловероятными в будущем году. Это военная конфронтация России и государств - членов НАТО и кризис в отношениях между США и Китаем из-за Тайваня», — отметили в докладе.

Наиболее вероятной угрозой авторы доклада назвали крупную кибератаку с тяжелыми последствиями, теракт с большим числом жертв или военное столкновение с Ираном или КНДР, пишет «Газета.ру».

Доклад был подготовлен руководителем «Центра превентивных действий» Полом Стейрсом и генералом Джоном Весси. По их словам, количество проблем, включенных в список доклада в 2020 году, стало рекордно большим. Это отражает существующую озабоченность положением дел в мире.

Напомним, что согласно результатам опроса ВЦИОМ, 60% респондентов считают, что США представляют для России наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия. Федеральное агентство новостей ранее приводило комментарий заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, который согласился с тем, что вероятность повторного применения ядерного оружия со стороны США очень высока.