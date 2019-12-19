Американские сенаторы пригрозили «фатальными санкциями» прокладчику «Северного потока — 2»

Вашингтон, 19 декабря. Сенаторы США Рон Джонсон и Тед Круз предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseasс о риске «сокрушительных и фатальных» американских санкций за прокладку трубопровода «Северный поток — 2». Текст обращения доступен на сайте Круза.

В письме сенаторы уведомляют, что послание призвано предупредить компанию и ее акционеров о том, что документ принят для того, чтобы остановить работу прокладчика по «Северному потоку — 2» немедленно.

«Мы понимаем, что Россия платит всем странам очень значительную сумму денег за завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако последствия того, если ваша компания продолжит выполнять свою работу, даже в течение одного дня после того, как президент подпишет закон о санкциях, — подвергнут вашу компанию сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям», — пригрозили сенаторы.

Авторы письма утверждают, что в случае введения санкций в США может быть заблокирована собственность Allseas, включая штаб-квартиру компании в Хьюстоне. Корпорация также будет «отрезана» от рынка США, будут запрещены любые транзакции в американской юрисдикции, руководители компании лишатся возможности въезда в США.

Круз выступает против «Северного потока — 2» на протяжении длительного времени, утверждая, что проект принесет Москве многомиллиардные прибыли, которые будут потрачены на «российскую агрессию» и поставят Европу в еще большую зависимость от российского газа.

С точкой зрения сенатора в целом согласны в Белом доме. В качестве альтернативы европейцам предлагаю расширять закупки сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов.

Ранее сенат США принял оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода «Северный поток — 2» и траты на военную помощь Украине, сообщает «Газета.ру». Документ должен поступить на подпись президента США Дональда Трампа, который уже заявил, что готов подписать документ незамедлительно.