ГА ООН приняла резолюцию о своевременной выдаче виз США российским дипломатам

Нью-Йорк, 19 декабря. Генассамблея ООН приняла 18 декабря резолюцию с призывом к Соединенным Штатам прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам из ряда стран, включая Российскую Федерацию, которые прибывают на мероприятия ООН.

Данное решение было принято консенсусом без голосования. Авторы резолюции: Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот-д'Ивуар.

«Генеральная ассамблея рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно, чтобы лица, которые направлены на работу в составе постоянного представительства или набранные для работы в секретариате, могли максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей, а представители государств-членов — приезжать в Нью-Йорк по официальным делам ООН», — говорится в принятой резолюции.

Резолюция содержит ссылку на 21 раздел соглашения по отношениям ООН со страной пребывания. В нем сказано, что если ООН и США не смогут урегулировать возникающий спор, то его обсуждение может быть направлено в арбитраж.

С начала 74-сесии ГА ООН американская сторона не выдала визы 18 делегатам из РФ, в том числе для участия в мероприятиях недели высокого уровня. В итоге данный вопрос был предметом обсуждения на экстренном заседании комитета по отношениям ООН со страной пребывания. В итоговый доклад комитета вошел вывод о нарушении Соединенными Штатами обязательств перед ООН.

Как ранее заявлял представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, ситуация с невыдачей виз делегатам напрямую влияет на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке.