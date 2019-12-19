Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Нью-Йорк, 19 декабря. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Российской Федерации по противодействию героизации нацизма.

Документ получил название «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Резолюцию поддержали 133 страны, против — 2, воздержались 52 государства. Среди тех, кто выступил против героизации нацизма — Украина и Соединенные Штаты Америки.

Резолюция содержит настоятельный призыв к «ликвидации всех форм расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно».

В резолюции выражается «глубокая обеспокоенность героизацией нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС». Как подчеркивается в резолюции, авторы документа взволнованы растущим числом эпизодов осквернением и разрушением памятников и мемориалов, воздвигнутых в честь жертв и борцов против нацизма в годы Второй мировой войны.

Также в документе отмечается высокая обеспокоенность ГА ООН использованием информационных технологий и социальных сетей в целях усиления воздействия и распространения экстремистских идей среди молодежи в разных странах.

Как передает RT, в ноябре 2019 года третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял проект резолюции Российской Федерации по борьбе с героизацией нацизма. В тот раз, также и в этот, против резолюции выступили Украина и Соединенные Штаты Америки.