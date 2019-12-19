ДТП с автобусом произошло в Карелии, один человек погиб и более десяти пострадали

Петрозаводск, 19 декабря. ДТП с участием автобуса и автомобиля произошло на трассе в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД России.

«В 16:10 по московскому времени на 708 километре трассы «Кола» водитель Nissan Almera в условиях снегопада при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом», — говорится в сообщении ведомства.

Автобус, в котором находились пятнадцать человек, двигался по маршруту Сегежа – Петрозаводск.

Согласно последним данным, в результате ДТП пострадали тринадцать человек. Водитель автомобиля погиб, пишет газета «Известия».

Напомним, что в августе в Карелии произошло другое крупное ДТП. Автобус с учителями перевернулся на 10-м километре трассы Валимяки — Костамоярви, пять человек пострадали. Инцидент произошел утром 29 августа. В автобусе находились 13 учителей из школы поселка Элисенваара, они ехали на конференцию.