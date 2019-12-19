Госдума рассмотрит законопроект о безопасности пассажиров такси

Москва, 19 декабря. Группа депутатов и сенаторов под руководством заместителя председателя Совета Федерации, секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком внесла на рассмотрение Государственной думы инициативу, устанавливающий зоны ответственности агрегаторов такси, пишет «Газета.ру».

Андрей Турчак заявляет, что большинство агрегаторов контролирует перевозки более чем на 60%, однако при этом практически не несут ответственности за пассажирскую безопасность во время поездок. Исходя из этого, возникает необходимость создания механизмов регулирования, устанавливающих в правовом поле термин «агрегатор такси».

По мнению Турчака, службы заказа такси должны совместно с водителями нести ответственность за вред, которые был причинен здоровью или жизни пассажира в случае ДТП или нарушения ПДД. Депутаты предусмотрели размер максимальной компенсации ущерба — до 2 млн рублей.

Законопроект предусматривает финансовые взыскания с агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения на дороге, а также за назначения поездок водителям, которые не имеют разрешения на осуществление данной деятельности. Второй пункт регулироваться за счет внесения агрегаторов такси в специальные региональным реестрам.

Еще одним пунктом инициативы стало наличие водительских прав российского образца. Их будут обязаны получать даже иностранным водителям в российских государственных органах. Для перехода на российские образцы иностранным шоферам будет выделено три года.