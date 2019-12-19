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Российский дипломат призвал не верить «страшилкам» украинской резолюции ГА ООН по Крыму

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Российский дипломат призвал не верить «страшилкам» украинской резолюции ГА ООН по Крыму

Нью-Йорк, 19 декабря. Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин призвал Генеральную Ассамблею ООН не верить «страшилкам» украинской резолюции по Крыму. Об этом он заявил на заседании ГА всемирной организации.

Генеральная Ассамблея в эту среду приняла резолюцию по Крыму, предложенную Украиной. Данный документ осуждает якобы имеющиеся на территории Крыма нарушения прав человека, а также утверждает, что в регионе имеет место «незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления».

Хотя резолюция была  принятая 65 голосами, большинство стран – 83 государства – воздержались. Еще 23 проголосовали против.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин выступил с заявлением, в котором напомнил, что Крым живет мирной и спокойной жизнью, в чем может убедиться любой желающий.

«Добро пожаловать на полуостров, добро пожаловать в Россию», — пригласил он коллег в Генассамблее.

Он обратился к ним с призывом «не верить милитаристской риторике отдельных украинских представителей и терминологическим «страшилкам» резолюции.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.

Источник: ТАСС
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