В Совфеде рассказали, как Франция может положительно повлиять на обстановку в Сирии

Москва, 19 декабря. Франция «наломала дров» разорвав в свое время дипломатические отношения с Сирией, рассказал заместитель представителя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов «Политике Сегодня», на фоне недавних переговоров Путина с Макроном.
Сенатор говорит, что единственное, чем Париж может посодействовать на сирийском направлении — внести коррективы в свою политику в отношении ближневосточной страны.
«Я единственное пока вижу: возможность Франции повлиять на ситуацию в САР в положительном ключе – это, что в свое время они пригрели кучу всяких разных оппозиционеров. Французы даже забрали официальное сирийское посольство, которое должно работать на интересы Сирии, и неизвестно, кому его отдали, то есть сирийская власть этого дела недостойна. Они много дров наломали. Они бы сейчас с этим багажом разобрались», — говорит сенатор Климов.
Нынешний французский лидер отвечать за «наломанные» дрова предшественника Николя Саркози, отозвавшего посла из САР в 2012 году не должен. Но Эммануэль Макрон все же должен подумать об улучшении дипотношений с Дамаском, считает Климов.
«Сирия всегда исторически была в поле зрения Франции. Не только современной. Поэтому исторически сложилась определенная привычка работать по этой территории более углубленно. Французы считают, что это зона их национальных интересов. Но это спорный тезис на самом деле», — резюмировал Андрей Климов.
Как сообщает «Газета.ру», президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсуждали сирийский конфликт по телефону 17 декабря 2019 года.