Москва, 19 декабря. Франция «наломала дров» разорвав в свое время дипломатические отношения с Сирией, рассказал заместитель представителя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов «Политике Сегодня», на фоне недавних переговоров Путина с Макроном.

Сенатор говорит, что единственное, чем Париж может посодействовать на сирийском направлении — внести коррективы в свою политику в отношении ближневосточной страны.

«Я единственное пока вижу: возможность Франции повлиять на ситуацию в САР в положительном ключе – это, что в свое время они пригрели кучу всяких разных оппозиционеров. Французы даже забрали официальное сирийское посольство, которое должно работать на интересы Сирии, и неизвестно, кому его отдали, то есть сирийская власть этого дела недостойна. Они много дров наломали. Они бы сейчас с этим багажом разобрались», — говорит сенатор Климов.

Нынешний французский лидер отвечать за «наломанные» дрова предшественника Николя Саркози, отозвавшего посла из САР в 2012 году не должен. Но Эммануэль Макрон все же должен подумать об улучшении дипотношений с Дамаском, считает Климов.