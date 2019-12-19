Генштаб Украины озвучил потери ВСУ в Донбассе с начала 2019 года

Киев, 19 декабря. Украинская армия потеряла почти сто человек с начала года в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Украины.

По данным украинского командования, с начала 2019 года Украина потеряла 97 военных в Донбассе. Ранения получили 499 человек. Еще 78 украинских военных получили «другие повреждения». Одной из самых частых причин гибели украинских военных в генштабе Украины назвали подрыв на минах.

Отметим, что командование так называемой Операции объединенных сил скрывает истинное число военнослужащих, получивших ранения или погибших по причинам, не связанным с выполнением боевых задач.

Раненых и травмированных бойцов доставляют в военные госпитали городов центральной и восточной Украины, где медперсонал уже не справляется, поскольку счет идет на сотни военнослужащих, остро не хватает необходимых медицинских препаратов.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.