Фадеев объяснил, почему телеканалы показывают «абсурдные передачи» в новогодние праздники

Москва, 19 декабря. Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев гневно высказался о низкокачественных новогодних программах на отечественном телевидении. Он убежден, что за этим стоят руководители телеканалов. По словам Фадеева, пока ТВ-каналами управляют нынешние боссы зрителю придется и дальше «хавать это дерьмище».

Музыкальный продюсер Максим Фадеев считает неактуальными для современной аудитории новогодние эфиры на отечественном телевидении. Он считает, что ответственность за производство «абсурдных» программ лежит на руководстве телеканалов.

Как заверяет Фадеев, в последние годы он даже не смотрел «голубые огоньки» с надоевшими звездами. По словам музыкального продюсера, за застой на отечественном телевидении ответственен, в том числе и руководитель Первого канала Константин Эрнст.

«Спросите у Константина Эрнста. Он все знает: куда что делось, кто делся. Вы у него узнайте, этот человечек знает все, кого он куда распихал, кому он что запрещал. Это был его маленький гешефт, вот и все что касается этого господина. Пока на этом телеканале сидит этот полупрофессионал, «полупокер», мы будем иметь то, что мы имеем. Так будет всегда до тех пор, пока Эрнст сидит на этом стуле. Все», — категорично заявил Фадеев.

В своем комментарии для «Царьграда» Максим Фадеев отметил, что в этом плане «не отстают» и другие медиаменеджеры.

«Про новогодние передачи — пока будут сидеть вот эти, кто их делает — Аксюта, Гохштейн, Эрнст, — пока эти все будут сидеть, «полугиды», «полупокеры», «полу-непонятно кто», непрофессионалы, которые к музыке не имеют никакого отношения, все так и будет продолжаться. Мы так и будем «хавать это дерьмище», которое нам суют», — выступил с резкой критикой музыкальный продюсер.

Ранее «новогодние огоньки» подверг критике радиоведущий Сергей Соседов.