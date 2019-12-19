ЛНР обвинила Киев в срыве обсуждения условий обмена пленными

Луганск, 19 декабря. На переговорах в Белоруссии не удалось согласовать очередной обмен удерживаемыми лицами, а также обсудить открытие новых пунктов пропуска на линии соприкосновения. Как заявила представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева, причиной этого стала позиция Киева на переговорах.

«К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной подгруппы не удалось достичь договоренностей об обмене удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену», — приводит ее слова агентство Луганскинформцентр.

Он подчеркнула, что причиной этого стало отсутствие конструктивного диалога по вопросу открытия дополнительных пунктов пропуска между Украиной и ЛНР. По ее словам, Украина сегодня фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, которые были достигнуты на нормандской встрече.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. Донбасс отказался признавать незаконную власть, в ответ на это Киев развязал гражданскую войну, введя режим так называемой АТО. 30 апреля 2018 года бывший глава государства Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе Операции объединенных сил. Вооруженный конфликт унес жизни как минимум 13 тысяч человек.