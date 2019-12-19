Отец хоккеиста Зайцева намерен доказать непорядочность экс-супруги своего сына

Москва, 19 декабря. Отец хоккеиста Никиты Зайцева заявил, что предоставит доказательства недостойного поведения бывшей жены его сыны. Сейчас пара решает в судьбе судьбу общих детей.

Ранее хоккеист клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев заявил, что его бывшая супруга Маргарита ему изменила, после чего в конце ноября он забрал у нее детей. В то же время, отец спортсмена Игорь Зайцев опубликовал видео, на котором бывшая жена хоккеиста проводит время в компании неизвестного мужчины, употребляющего наркотики, совершенно не обращая внимания на своего плачущего ребенка.

В ответ Маргарита заявила, что не употребляла запрещенных веществ и даже прошла тест на наркотики. Молодого человека на видео она назвала своим бойфрендом, с которым начала встречаться после расставания с Зайцевым. Также она дала понять, что собирается вернуть детей от свекра, заявив, что для его семьи они лишь «игрушки».

«Она заявляет, но не подтверждает фактами, а у нас есть факты. Она врет, и все это мы покажем и расскажем», — приводит слова Игоря Зайцев телеканал «360».

Также он заявил, что рассказы Маргариты о том, что они бросали детей для поездок в Канаду не соответствуют действительности. По его словам, невестка оставляла детей, когда уезжала в Лос-Анджелес.

Никита Зайцев является заслуженным мастером спорта России. В 2013 году Зайцев дебютировал в составе сборной России по хоккею. В настоящее время россиянин выступает на позиции защитника в канадском хоккейном клубе «Оттава Сенаторз» (Ottawa Senators).

Никита и Маргарита поженились в 2015 году. За время их семейной жизни у них родились две дочки. В 2019 году хоккеист развелся со своей супругой. После этого в СМИ появилась информация, что Маргарита хочет отсудить у бывшего мужа треть его дохода.