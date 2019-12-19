Формирование азиатского ИГИЛ может закрепиться в Афганистане, уверен политолог

Москва, 19 декабря. Вторжение террористов в Центральную Азию может привести к формированию азиатского «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), считает член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

18 декабря 2019 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ИГ1 укрепляет позиции в Афганистане и готовит вторжение в Центральную Азию. По предварительным оценкам, на данный момент там остаются от 2,5 до 4 тысяч радикалов.

«Основные усилия террористы сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан», — заявил Патрушев на встрече секретарей Совбезов в Тегеране.

Известный политолог Александр Перенджиев считает, что речь идет о переформатировании террористических группировок, расположенных в Афганистане.

«Мы все прекрасно знаем Талибан1 (запрещен в РФ), подавленное недавно «Исламское движение Узбекистана» (запрещено в РФ) и другие экстремистские организации, которые действуют в Центральной Азии. Обернуться это может тем, что мы будем иметь дело с формированием азиатского ИГ. Сложность будет заключаться в том, что территория его распространения может оказаться очень обширной и в борьбу с ним будут вовлечены многие страны. Самое опасное, что под удар подставляются союзники и партнеры РФ: Таджикистан, Киргизия, Казахстан», — рассказал Перенджиев информационному порталу New Inform.

Перенджиев подчеркнул, что действия ИГ — не просто совершение терактов, но и распространение экстремистской идеологии и вербовки новых членов в ряды радикалов.

«У ИГ изощренная система пропаганды, которая неплохо отработана, поэтому в азиатском регионе она может легко уложиться. ИГ способствует формированию мощной теневой и криминальной экономики. Это связано не только с захватом нефтяных ресурсов — тут и оружие, и наркотики. Афганистан вообще по сути находится на наркоигле, а Талибан, который контролирует наркотические плантации, заинтересован в том, чтобы были разрушены препятствия для наркотрафика. ИГ является проектом, который как раз может разрушить эти барьеры», — считает военный эксперт.

Как заявляет Перенджиев, если ИГ захватывает территорию, то это земли, которыми управляют сами террористы. Следовательно, в них могут стекаться радикалы со всего мира, чтобы избежать наказания. В связи с этим растет уровень обычной преступности. Как уверяет эксперт, это серьезный вызов нацбезопасности РФ и ее союзников.

1 Организация запрещена на территории РФ.