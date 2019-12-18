Малькевич призвал готовиться к отпору кибератакам перед выборами в Госдуму в 2021 году

Москва, 18 декабря. Россия обязана придумать к 2021 году способы технологической защиты, так как кибератаки накануне выборов в Государственную думу неизбежны. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Ранее Малькевич рассказал о странном поведении своего телефона – он предположил, что его гаджет был отключен от интернета. Это произошло вскоре после того, как он «отпиарил» свою колонку в газете «Взгляд», которая была посвящена использованию в России компьютеров и телефонов с иностранным ПО. После этого его телефон перестал реагировать на действия владельца, лишив его возможности отвечать на сообщения или принимать звонки.

Этот инцидент является примером того, что может произойти со всей Россией в будущем, полагает Малькевич. Поэтому крайне важно заранее принять меры, чтобы защитить парламентские выборы в 2021 году.

«Я воспринимаю эту блокировку моего смартфона как первое китайское предупреждение. Так вот, оно не китайское, это совершенно понятно. Первое заокеанское предупреждение о том, что вы все правильно, Александр Александрович, понимаете, вот почувствуйте нашу любовь. Но они ошиблись, не с тем столкнулись. Мы, русские люди, от этого только злее становимся», — приводит слова Малькевича издание Inforeactor.

Он отметил, что Россия должна технологически подготовиться к осени 2021 года, в противном случае ей нанесут чувствительные удары на региональных выборах.

«Потому что я не вижу пока ни у кого готовности к противодействию, — предупредил Малькевич.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило материал американской газеты The New York Times, в котором сообщалось, что США способны осуществить кибератаку на объекты российской энергетики. Ее публикация на эту тему содержит не только предположения, но также интервью официальных лиц и профильных экспертов, которые в целом подтверждают изложенное.