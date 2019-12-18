Соседов подверг критике «новогодние огоньки» из-за «надоевших» Киркорова и Баскова

Москва, 18 декабря. Известный музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о «подноготной» и неприятных аспектах новогодних «голубых огоньков». Как говорит известный критик, новые люди не появятся в новогодних шоу еще долгое время, а старых и надоевших звезд с телевидения «вынесут только вперед ногами».

Как утверждает Сергей Соседов, надоевшие звезды которых мы видим в новогоднюю ночь последние 10-20 лет, не смогут принять мудрое решение и самостоятельно отказаться от участия в «голубых огоньках». По словам критика, новые лица появятся еще не скоро, поэтому придется терпеть Баскова, Киркорова и прочих надоевших знаменитостей, сообщает «Царьград».

Соседов подчеркивает, что проблема в недостатке ума, самовлюбленности и гигантомании звезд отечественной эстрады.

«Они будут до конца, только вперед ногами их можно вынести будет с этих «голубых огоньков» и бесконечных концертов. Они не понимают, что должна быть какая-то дозированность в их появлении, какая-то разумность», — заявил критик и радиоведущий Сергей Соседов.

Он отмечает, что вопрос о присутствии звезд на новогодних шоу следует в первую очередь задавать телепродюсерам, которые упорно приглашают все тех же артистов на «огоньки». Соседов говорит, что важно учитывать мнение людей и проводить опросы, кого зрители действительно желают видеть на телеэкранах во время новогодних праздников.

«Газета.ру» пишет, что ранее Соседов подверг критике киноленту Аллы Пугачевой «Тот самый концерт». Критик заявляет, что подобный фильм, собранный из отрывков музыкальных выступлений можно снять с любым исполнителем. Также он остался недоволен репертуаром Пугачевой, в том числе «гопническими» песнями. По его словам, исполнять подобные вещи в 70 лет — неприлично.