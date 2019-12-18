Авиационный эксперт рассказал, почему США «проморгали» российские Су-57 в Сирии

Москва, 18 декабря. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил об успешном завершении второго этапа испытаний истребителя Су-57 в Сирии. Военный эксперт Владимир Попов прокомментировал, как российским военным удалось замаскировать переброску и испытание истребителей от Америки, а также не опасна ли «обкатка» техники в условиях боевых действий в САР, сообщает «Слово и дело».

Как сообщает Герасимов, РФ успешно провела очередные испытания Су-57 в САР. Примечательно, что каждое прибытие техники из России в Сирию американцы снимали со спутников и устраивали шумиху в СМИ. Но снимки Су-57 так и не опубликованы в американских медиа. Вероятно, США «проморгали» переброску новейших российских истребителей.

Заместитель главреда журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов рассказал, какие меры могут приниматься РФ для маскировки перебросок авиации в САР.

Попов считает, что переброска осуществлялась под прикрытием в ночное время. Это значительно ограничивает возможности по визуальному обнаружению объектов с земли. По его словам, такой ход ухудшает качество фотографий со спутников.

«Можно выполнять полеты в облаках, под облаками или между их слоями. Тогда визуальный контроль со спутников также будет значительно ограничен», — добавляет эксперт по авиации

Как отмечает Владимир Попов, военные истребители также могут сопровождаться специальными самолетами, оборудованными комплексами РЭБ, что усложняет идентификацию целей для радарных установок.

«Рядом идет самолет боевой или транспортной авиации, который на борту имеет хороших профессиональных штурманов, сопровождающих этот полет в навигационном плане. Одновременно, этот самолет может быть прикрыт средствами радиоэлектронной борьбы», — объясняет эксперт.

На земле также используются ряд методов для маскировки техники. К примеру брезентовые чехлы на самолетах.

«На аэродроме есть ангарные укрытия, защищающие от солнца и осадков. Также они являются и частью маскировочной программы — напрямую их не сфотографирует спутник, воздушный разведчик и даже наблюдатель с земли. Дрон тоже снимет только крышу и маскировочную сеть, закрывающую вход в это сооружение. Все самолеты на стоянке покрыты брезентовыми чехлами», — говорит Владимир Петров.

Испытание современной техники в условиях вооруженного конфликта это рискованный шаг, так как самолеты могут быть сбиты. Военный эксперт подтверждает наличие рисков. Однако, как говорит Попов, этот комплекс защитных действий и проводился чтобы скрыть присутствие Су-57 в Сирии.