Москва, 18 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков ответил министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко, который ранее осудил Россию за «непонимание красных линий» в разрешении конфликта Донбассе. По словам Пушкова, риторика Пристайко – несостоятельна.

Украинский министр заявил, что российская сторона якобы только сейчас начала понимать, что Киев не собирается идти на компромисс со своими принципами в этом вопросе. Также он заявил, что итоги саммита «нормандской четверки» могли быть другими, если бы РФ «понимала» позицию Украины.

Пушков на это заявление иронически ответил, что Киев собирается быть верным «красной линии» со здравым смыслом.

«В Киеве очень любят рассуждать о своей «принципиальности» и «красных линиях», которые они не переступят. В итоге они уже провели «красную линию» между собой и Донбассом. И намерены быть верными «красной линии» между Украиной и здравым смыслом, которую ни за что не переступят», — подчеркнул сенатор.

«Красные линии», которые были упомянуты главой украинского МИД и российским сенатором, представляют собой список требований украинских националистов, которые касаются позиции украинского президента Владимира Зеленского на саммита в «нормандском формате».

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Он стал следствием государственного переворота в Киеве и создания Донецкой и Луганской народных республик. ВСУ в течение пяти лет проводят операцию против вооруженных сил республик, регулярно нанося удары по населенным пунктам Донбасса.

В рамках минского процесса урегулирования ситуации в регионе на Украине должна быть проведена конституционная реформа, которая позволила бы Донбассу получить особый статус управления. Киев уклоняется от выполнения минских соглашений и голословно обвиняет Россию в том, что закон об особом статусе якобы не вступает в силу из-за позиции Москвы.