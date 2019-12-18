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Наташа Королева предстала в образе Мальвины

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Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Майами, 18 декабря. Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины. Она выложила в Instagram видеоролик, где у нее ярко-голубые косы.

46-летняя исполнительница была на съемках в американском городе Майами, штат Флорида. Над новым образом Королевой потрудились американские стилисты и визажисты. В итоге российская певица предстала в образе одной из героинь своих песен — Мальвины. Ролик где она красуется с бирюзовыми косами доступен на ее странице в Instagram.

В видео Наташа Королева позирует в коротком платье с длинным шлейфом с большими китайскими веерами. Губы певицы под стать вплетенного в волосы бирюзового канекалона накрашены ярко-голубой помадой.

Королева осталась довольна работой стилистов, написав про это в подписи к видеозаписи.

«Сегодня лучшая команда работала со мной! Девчонки, вы крутые!» — пишет российская звезда.

Фанаты Королевой тоже оценили видеоролик со знаменитостью. Поклонники звезды отмечают, что певица заметно постройнела и оригинальный образ ее молодит.

«Необыкновенная, неподражаемая дивчина!» — @alena.3313.

«Как всегда прекрасна!» — @svet131131.

«Красоточка наша. Зажигалочка», — @dtxspecialist.

«Красотка, нечего сказать. Наташа наша сказка», — @leonidovnan5506.

«Живчик! Позитивчик! Красотулька!» — @kushniruk20.

«Обожаю! Настоящая, красивая и живьем поет», — @auroramorningstar.

Источник: 5 канал
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