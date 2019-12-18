Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Майами, 18 декабря. Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины. Она выложила в Instagram видеоролик, где у нее ярко-голубые косы.

46-летняя исполнительница была на съемках в американском городе Майами, штат Флорида. Над новым образом Королевой потрудились американские стилисты и визажисты. В итоге российская певица предстала в образе одной из героинь своих песен — Мальвины. Ролик где она красуется с бирюзовыми косами доступен на ее странице в Instagram.

В видео Наташа Королева позирует в коротком платье с длинным шлейфом с большими китайскими веерами. Губы певицы под стать вплетенного в волосы бирюзового канекалона накрашены ярко-голубой помадой.

Королева осталась довольна работой стилистов, написав про это в подписи к видеозаписи.

«Сегодня лучшая команда работала со мной! Девчонки, вы крутые!» — пишет российская звезда.

Фанаты Королевой тоже оценили видеоролик со знаменитостью. Поклонники звезды отмечают, что певица заметно постройнела и оригинальный образ ее молодит.