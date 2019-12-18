В Минспорте РФ открестились от недопуска детей из ЛНР к соревнованиям на Смоленщине

Министерство спорта Российской Федерации не причастно к истории с недопуском юных спортсменов из Луганской народной республики (ЛНР) к открытому первенству Смоленской области по легкой атлетике. Об этом на условиях анонимности сообщил Федеральному агентству новостей источник в данном ведомстве. По его словам, в графике Минспорта РФ вообще нет никаких подобных соревнований на Смоленщине.

Напомним, на днях telegram-канал WarGonzo, который ведет известный военный корреспондент Семен Пегов, опубликовал сообщение о том, что из-за пришедшей в последний момент «команды» из Минспорта РФ дети из ЛНР не были допущены к соревнованиям по легкой атлетики, которые прошли на минувших выходных, то есть — 14-15 декабря в Смоленской области. Обнародованная информации в считанные часы была подхвачена множеством СМИ.

«Вообще не очень понятно, о чем идет речь. Дело в том, что по единому календарному плану Минспорта России последние три месяца и до конца года никаких соревнований по легкой атлетике в Смоленске не проводилось и не планируется. Вы тоже можете этот план посмотреть у нас на сайте. Поэтому о чем вообще идет речь? Может быть, это не наше соревнование? Кто их проводил? Федерация Легкой атлетики тоже ничего не знает об этих соревнованиях… Может быть, это регион на своем уровне что-то проводил или же муниципалитет. И естественно, что от нас не исходило никаких подобных директив. Мы вообще такими вещами не распоряжаемся. Единственное, что мы можем подсказать, то это если в случае, если соревнование проходит под нашей эгидой, чтоб логотип Минспорта не забыли повесить! А таких распоряжений в принципе не может быть! Поверьте, мы не занимаемся глупостями!» — сказал собеседник ФАН.

Он указал на то, что Федерация легкой атлетики не могла проводить международные соревнования, так как она лишена этого права.

«Четверо молодых спортсменов из Луганска подали заявки на открытое первенство Смоленской области по легкой атлетике, которое прошло на минувших выходных. Местный смоленский спорткомитет готов был принять ребят и никаких препятствий не видел, однако в последний момент пришла команда из Министерства спорта — отстранить луганчан от соревнований», — пишет WarGonzo.

По информации канала, участвовать разрешили только одному спортсмену, успевшему получить паспорт РФ.