Москва, 18 декабря. Гуманитарный кризис, сложившийся в лагере для беженцев «Аль-Хол» в Сирии, выгоден США. Об этом заявил политолог Иван Коновалов.

Ранее тему «Аль-Хола» затронул начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Во время брифинга для иностранных военных атташе он напомнил, что в лагере, который расположен в сирийской провинции Хасака, проживают более семидесяти тысяч человек, среди которых не менее половины составляют дети.

В лагере сложилась тяжелая гуманитарная обстановка. Из-за перенаселения и нехватки как продовольствия, так и медикаментов, на территории «Аль-Хола» растет напряженность среди жителей лагеря, а также их радикализация. Глава российского Генштаба напомнил, что лагерь расположен на территории, подконтрольной США, однако Вашингтон не делает ничего, чтобы облегчить жизнь обителей «Аль-Хола».

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов отметил, что США используют «Аль-Хол» вовсе не для того, чтобы помогать беженцам возвращаться к мирной жизни. По его словам, такие лагеря, как «Аль-Хол» нужны американцам, чтобы обосновать свое дальнейшее присутствие в Москве. И происходящая в лагере радикализация выгодна США, так как она увеличивает нестабильность в регионе.

«До тех пор, пока обстановка в этом лагере для беженцев не нормализуется, американцы будут им прикрываться. Естественно, им выгодно, чтобы гуманитарная катастрофа в «Аль-Холе» не заканчивалась. Не стоит забывать и о том, что руководят лагерем курдские группировки, которые являются союзниками США. Хотя это никакие не союзники, это настоящие бандиты. Они установили в лагере свои правила, и американцы просто не вмешиваются в эти дела – им проще закрыть глаза на все бесчинства и не вступать в конфликт», — приводит слова Коновалова издание «ПолитРоссия».

Отметим, что террористы, действующие в Сирии, получают значительную поддержку со стороны США – об этом подробно рассказывается в расследовании Федерального агентства новостей. США не только готовят боевиков, но и снабжают их своим оружием и боеприпасами. Первая часть этого расследования рассказывала о сотрудничестве журналистов оппозиционных СМИ с боевиками террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ). В частности, в нем были продемонстрированы доказательства работы на террористов сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, а также беглого олигарха Михаила Ходорковского. Затем была выпущена третья часть расследования, где подробно освещался вопрос помощи России Сирии, а также героизму, который проявили российские военные в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Четвертое расследование, посвященное Сирии, рассказывает о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в САР. В американскую сеть СМИ входят «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

1 Организация запрещена на территории РФ.