حصاد أخبار سوريا 18 كانون الأول / ديسمبر: ناقش بوتين وماكرون الوضع في سوريا والولايات المتحدة تعيق عودة اللاجئين بالأخبار المزيفة



سوريا، 18 ديسمبر. ناقش فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون الوضع في الجمهورية العربية السورية خلال المحادثات الهاتفية. الولايات المتحدة ، بمساعدة الأخبار الملفقة ونهب النفط تمنع عودة اللاجئين إلى سوريا.

الولايات المتحدة تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا

قال ممثلين عن لجان التنسيق بين روسيا وسوريا أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستمرون بتزوير المعلومات حول الوضع في سوريا، مما يبطئ بشكل كبيرعودة اللاجئين إلى وطنهم.

وأضاف الممثلين "تقوم السلطات السورية الشرعية بدعم من روسيا بعمل واسع النطاق لتحقيق الاستقرار في سوريا، وهذا ما تؤكده أيضا منظمة الأمم المتحدة التي تدرك أن الظروف المعيشية التي أوجدتها دمشق للأشخاص النازحين داخليا العائدين إلى سوريا تتوافق مع جميع القواعد الإنسانية الدولية، على الرغم من ذلك، فإن الولايات المتحدة لا تتوقف عن تضليل الرأي العام حول الوضع في البلد".

ووفقا للبيان فإن مثل هذه الإجراءات من جانب واشنطن تعيق عملية إعادة المواطنين السوريين إلى ديارهم، من أجل التستر على إقامتهم غير القانونية في سوريا، وكذلك الحفاظ على حقول النفط والغاز في منطقة احتلالهم في منطقة نهر الفرات، حيث يحاول الأمريكيون بكل الطرق للحفاظ على بؤر عدم الاستقرار في سوريا.

بوتين وماكرون يناقشان هاتفيا الوضع في سوريا

أعلن الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطرق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الأوضاع في سوريا، وأبلغ الرئيس الروسي نظيره الفرنسي بشأن التنفيذ الناجح للاتفاقيات بين روسيا وتركيا حول الوضع في الشمال الشرقي في سوريا و إدلب".

بالإضافة إلى ذلك، اتفق رئيسا الاتحاد الروسي وفرنسا خلال المحادثة على أن المعارضة النشطة للجماعات الإرهابية في سوريا تظل واحدة من المجالات الرئيسية وتتطلب تعاونا وثيقا بين البلدين.

خلال مناقشة الوضع في سوريا. أبلغ فلاديمير بوتين التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية في شمال شرق البلاد وفي منطقة إدلب. وقد أكد الجانبان على أهمية النضال الحاسم ضد الإرهابيين والتنسيق الوثيق للأعمال في هذا المجال ".

"سوخوي سو-57 "تنشط مرة أخرى في سوريا.

أعلن قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال الجيش فاليري غيراسيموف أن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس سوخوي "سو-57 " نجحت في اجتياز المرحلة الثانية من اختبار "الهجوم" في الجمهورية العربية السورية .

أكد غيراسيموف أن "اختبارات الجيل الخامس المقاتلة من طراز "Su-57" مستمرة، وخضعت للمرحلة الثانية من الاختبارات في سوريا ، والتي تم خلالها تنفيذ جميع المهام المخطط لها بنجاح".

وضع مخيم "الركبان" في خطر



أعلن مقر التنسيق الروسي السوري في بيان أن الوضع الإنساني في مخيم "الركبان" السوري قد يسوء مع بداية البرد.



وأضاف المقر في بيانه أن "تدهور الوضع الإنساني وسط بداية الطقس البارد ونقص الغذاء والمياه يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الضحايا بين سكان المخيم"



الأمور ليست أفضل بكثير في مخيم "الهول" للاجئين، في محافظة الحسكة السورية، حيث يوجد اليوم أكثر من 68 ألف شخص، وهو ما يتجاوز بشكل كبير قدرة المخيم. نتيجة لذلك ، ليس لدى الجميع ما يكفي من الطعام ومياه الشرب.



لفت الجانب الروسي الانتباه مرارا وتكرارا إلى الظروف الرهيبة في مخيم "الركبان" حيث يفتقر اللاجئون إلى الأدوية والغذاء والماء ويجبرون على العيش في ظروف غير صحية، مما يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض هناك.

ويعقد الوضع وجود الولايات المتحدة هناك حيث أنها تحتل مساحات واسعة من منطقة التنف، والمقاتلون الذين يخضعون لسيطرتها، لا يسمحون لسكان المخيم بمغادرته.