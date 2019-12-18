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Главы Генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии

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Главы Генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии

Берн, 18 декабря. В Швейцарии прошла встреча начальника Генштаба Вооруженных сил РФ — первого замминистра обороны России генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли.

«Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в САР и других регионах, а также мер предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон», — говорится в сообщении Министерства обороны России.

В Минобороны подчеркивают, что встреча военачальников носила конструктивный характер, сообщает RT.

Напомним, что вооруженные силы Сирии продолжают противодействовать террористам «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и ряда других вооруженных бандформирований. ФАН ранее выпустил расследование о поддержке радикалов из ИГ1 Вашингтоном и о связях все той же террористической организации с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым. Помимо этого, Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из цикла сирийских расследований, посвященной роли российских военнослужащих в борьбе с террористами в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Источник: Министерство обороны РФ
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