Экс-депутат Рады рассказал шокирующую историю о мародерстве «атошников» в Донбассе

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко опубликовал шокирующую историю о распродаже имущества жителей Донбасса во Львове. Одну из многих, которые накопились за время гражданской войны в Донбассе.

Во время так называемой «антитеррористической операции» (АТО) местные жители становились свидетелями большого количества случаев мародерства со стороны украинских солдат. Воины-«освободители» активно хвастались «трофеями» в своих социальных сетях: телевизорами, стиральными машинками, холодильниками, газовыми плитами и даже постельным бельем.

«С самого начала войны украинские боевики, называемые в своей стране «защитниками», помимо обстрелов территории Донбасса из тяжелого вооружения, также приходили в дома донбассовцев, убивали их и забирали имущество, чтобы пополнить карманы своих родственников на Украине. «Волонтеры АТО» в свою очередь охотно помогали сбывать добытые вещи», – рассказывает Журавко на своей странице в Facebook.

Политик делится историей жительницы Львова Люси Храмовой. По словам женщины, в 2015 году она решила приобрести перед зимой теплую одежду, в частности, шубу. В назначенное время к магазину подъехала машина, из нее вышла довольно молодая женщина в спортивной куртке, камуфляжных штанах и берцах. Женщина предложила посмотреть товар и открыла заднее сиденье машины, где были навалены чуть не до потолка шубки и полушубки.

Храмова не могла понять, в чем дело: на одежде то петля была оторвана, то пуговиц не хватало. Подумалось: когда нормальный человек продает шубу, пусть даже и б/у, он хотя бы приводит ее в нормальный вид. А тут лежало больше десятка шуб, они были просто свалены в кучу на сиденье машины. А когда женщина обнаружила в кармане одной из шуб автобусный билет, она вдруг поняла, откуда эти шубы. Оказалось, что с Донбасса. Оставалось только представить судьбы бывших владельцев этих вещей…

По подсчетам Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (ноябрь 2019), за шесть лет войны в Донбассе погибло более 3,3 тыс. мирных граждан, было ранено до 9 тыс. человек, нуждаются в помощи 3,5 млн человек.