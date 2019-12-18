Facebook и «Википедия» пытаются нейтрализовать африканскую оппозицию по указке Запада

Москва, 18 декабря. «Википедия» удалила страницу об оппозиционной активистке из Кот-д'Ивуара Натали Ямб после ее нелестных высказываний о французском неоколониализме.

Лидер оппозиционной партии «Свобода и демократия за республику» Натали Ямб подвергла критике неоколониализм и господство Франции над Кот-д'Ивуаром в ходе выступления на саммите Россия — Африка, который состоялся 24 октября в Сочи. Позднее американская интернет-энциклопедия, которая позиционирует себя «аполитичной и независимой», удалила статью, посвященную Натали Ямб.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич выразил уверенность, что западные спецслужбы дали команду «притушить» Натали Ямб, так как она является не только оппозиционной активисткой, но и известным общественным деятелем.

«Википедия стала источником информации для людей, которым лень ее искать. И когда ты удаляешь профиль человека — ты в какой-то степени «убиваешь» его. Эта женщина не просто активистка, она общественный деятель. Ее любят и уважают», — пояснил Малькевич.

Он также добавил, что критические высказывания Натали Ямб в адрес президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттары и его французского коллеги Эммануэля Макрона представляют угрозу могуществу Франции на Африканском континенте. Именно поэтому спецслужбы Запада начали принимать срочные меры в отношении Ямб, удаляя из Сети посвященные ей публикации.

При этом в настоящее время аналогичные действия осуществляет администрации социальной сети Facebook. Координатор Ассоциации свободных исследований и международного сотрудничества (AFRIC) Майкл Чеува заявил, что администрация Facebook удалила его аккаунт после того, как он опубликовал на своей странице видеоролик с выступлением Ямб.

«Через день после публикации в Сети видео с выступлением Натали Ямб я обнаружил, что мой личный аккаунт в Facebook удален. В тот же день мне пришло уведомление о том, что я не могу использовать Facebook, поскольку мною были нарушены нормы сообщества», — пояснил Чеува.

Малькевич отметил, что действия «Википедии» и Facebook свидетельствуют о том, что западные спецслужбы не позволят простым людям свободно высказывать свое мнение в Сети.

«Очевидно, что это скоординированные действия — им поступает команда, и они быстро ее отрабатывают», — добавил глава ФЗНЦ.

Стоит отметить, что Запад не ограничился политической цензурой в отношении Натали Ямб. В ночь на 3 декабря Ямб была депортирована из Кот-д'Ивуара. При этом репрессии в отношении Ямб начались незадолго до визита в Кот-д'Ивуар президента Франции Эммануэля Макрона. Вполне возможно, что Макрон испугался талантливой оппозиционной активистки, решив «убрать» избавиться от нее в преддверии важного визита, передает Nation News.